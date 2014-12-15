台湾债市：10年公债殖利率连五日收低，油价跌有利美债续强

* 10年殖利率连五日收低，油价跌引发通缩疑虑 * 美10年债殖利率有机会跌至2.0%，台债偏多看待 * 明日10年券103/13区间料在1.56-1.60% 路透台北12月15日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周一连续第五日收低。交易员指出， 油价续挫激励美债殖利率进一步下滑，台债跟进国际盘反应；不过交易商追价意愿低落，成交量仍低。 他们认为，国际油价跌势不止，引发欧洲通货紧缩压力更加沉重，避险资金大量流向美债，可能让指标10 年公债 殖利率往2.0%跌去，并带动台债殖利率持续向下修正。 〞若美债跌破2.0%，台湾10年公债殖利率就会往1.55%靠。〞一位银行交易主管说。 不过台债在年底面临的流动性问题，料将让交易商的短线操作进退失据。 他们指出，由于在23日明年度发债计划公布前，市场缺乏新券可供发行前交易，在现券筹码稳定下，交易 商面临无法以期望价格取得足够筹码的窘境，因此只能持续观望。 〞没流动性，券商怕一追就要放过年。〞一票券商交易员说。 另一证券商交易员则称，债市维持窒息量的尴尬状态，要等到明年发债计划公布后才会改善，预料明年第 一期券还是五年公债，若届时国际债市依旧偏多，相信会有不少交易商抢进。 交易员预估，明日五年券103/15殖利率区间料在1.08-1.12%，10年券103/13料在1.56-1.60%。 美国公债收益率(殖利率)上周五下滑，因油价节节败退殃及股市，通胀下滑的担忧带动了对避险美债的需 求。指标10年期公债 尾盘升16/32，收益率报2.11%，周四尾盘报2.18%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 -2.45 1.1055 1.1010-1.1065 12.50 10 103/13 -1.53 1.5882 1.5830-1.5888 11.00 本周全球重要经济事件与数据包括： 12/15(一)：美国纽约联储12月制造业指数、美国11月工业生産/制造业産出/産能利用率； 12/16(二)：德国12月Markit制造业/服务业/综合PMI、欧元区12月Markit制造业/服务业/综合PMI、德国1 2月ZEW经济景气判断指数/现况指数、日本11月贸易收支及进出口数据、美国12月Markit制造业PMI、美联储举 行两日议息会议； 12/17(三)：欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)、美国11月CPI/第三季经常帐、美联储宣布利率决定 ，主席叶伦举行记者会、欧洲央行管理委员会会议，无利率决议； 12/18(四)：中国11月70个大中城市住宅销售价格月度报告、德国12月IFO企业景气判断指数/现况指数/预 期指数、美国12月Markit服务业/综合PMI、美国11月领先指标/12月费城联储备制造业指数、欧洲理事会举行 会议(至19日)、日本央行货币政策会议(至19日)； 12/19(五)：德国1月Gfk消费者信心指数/11月PPI指数、美国12月堪萨斯联储制造业指数/综合指数、日本 央行公布政策决议、美国芝加哥联储总裁埃文斯发表演说、里奇蒙联储总裁拉克尔参与有关经济前景的小组讨 论。 30 103/16 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13 1.5882 5 103/15 1.1055 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)