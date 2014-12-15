表格：韩国公债和公债期货周一收盘价

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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路透首尔12月15日 - 以下为韩国债市周一收盘价： 今日收盘价 上日收盘价 ------------------------------------------------------- 韩国公债期货 * 108.10 108.13 10年期公债收益率 2.693% 2.695% 五年期公债收益率 2.335% 2.335% ------------------------------------------------------- 为三年期公债近月期约报价。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。