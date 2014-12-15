金属期市：伦铜未受油价下跌影响，中国推出刺激举措憧憬提供支撑

0707GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平于每吨6,492美元。

上海期交所2月期铜 较上周五收盘价的涨幅缩小，日内涨0.8%，报每吨46,710元人民币。

铝价和锌价分别较上周触及的近两个月低点和六个月低点反弹了约0.5%。

一些全球矿企调降了明年的产量预估。力拓称其铜产量将下降，主要原因是其在努力防止美国的Kennecott Utah矿场再度出现滑坡 。

LME期锡 和期镍 价格双双从印尼政策中寻获支撑。 (完)

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