金属期市：伦铜未受油价下跌影响，中国推出刺激举措憧憬提供支撑

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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0707GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平于每吨6,492美元。
上海期交所2月期铜 较上周五收盘价的涨幅缩小，日内涨0.8%，报每吨46,710元人民币。
铝价和锌价分别较上周触及的近两个月低点和六个月低点反弹了约0.5%。
一些全球矿企调降了明年的产量预估。力拓称其铜产量将下降，主要原因是其在努力防止美国的Kennecott Utah矿场再度出现滑坡 。
LME期锡 和期镍 价格双双从印尼政策中寻获支撑。 (完)
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(编译 高琦/白云; 审校 蔡美珍/朱晓军)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。