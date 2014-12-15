更新版 1-中国金融：11月外汇占款低速增长，暗示代客结售汇或现大幅逆差

* 11月金融机构新增外汇款22亿元人民币 * 连续第三个月增长，但增速放缓 * 与当月创新高的贸易顺差及汇率贬值缺乏一致 * 暗示代客结售汇或现大幅逆差 (新增评论和背景) 路透北京12月15日 - 中国央行周一公布数据显示，11月全部金融机构外汇占款增加22亿元人民币，连续 第三个月增长。结合当月创新高的贸易顺差，和人民币对美元汇率出现贬值，可能意味着当月结汇需求持续下 降，购汇需求则在上升。 分析人士认为，近期的外汇占款数据都不易理解，与其他数据之间缺乏一致性，不好凭该数据来做出解读 。不过，从贸易及直接投资、顺差数据和汇率走弱来看，说明流入的外汇并没有转换成结汇并形成外汇占款。 “说实话外汇占款还是正数都挺奇怪的，...照这样看的话，我猜结售汇逆差的可能性很大。”一股份行 交易主管表示。 当月美元指数持续走高，而中国又迎来降息，企业料延续此前几个月“资产外币化，负债本币化”的财务 操作方式，使外汇需求上升，不过这有待结售汇数据予以佐证。 根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，11月末金融机构外汇占款余额为295,274.11亿元；财政性存 款余额为48,370.92亿元，较上月增加229.21亿元。上述两项数据表明，11月份市场因此减少了207.55亿元的 流动性。 而外汇占款本身的指标意义也在降低。一般而言，外汇占款增长意味着资金流入，通常伴随着本币汇率升 值。但由于央行今年以来退出外汇市场干预，并使用创新工具代替原有基础货币发行，使得外汇占款与资金流 向、汇率表现等方面都出现差异。 招商证券周一发布的研究报告重申，外汇占款对国际资本流动的代表性下降了，在岸人民币汇率由于央行 稳定作用出现失真，而把握央行态度的变化是理解和预测人民币汇率的关键。 11月人民币即期汇率 一改今年6月以来的反弹走势而出现回落，当月累计走低0.51%，而贸易顺 差高达544.7亿美元。资金流数据背离的现象10月就有出现，当月银行代客结售汇逆差1,462亿元人民币，与央 行公布的当月金融机构外汇占款增加661亿元人民币相左。 中国人民银行上周五公布数据显示，11月新增人民币贷款8,527亿元，高于此前路透6,500亿元的调查中值 ；当月末广义货币供应量(M2)同比增长12.3%，低于路透调查中值12.5%。 以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元) 外汇 财政性 占款 存款 2014 22 229.21 年11 月 6,83 10月 661 6.79 9月 1 -3,1 1.4 65.2 8月 -311 992 7月 378 6,804 6月 - -3,0 883 31 5月 375 3,027 4月 1,169 5,615 3月 1,892 -4,824 2月 1,282 4,222 1月 4,374 1,530 2013 2,729 -14,603 年12 月 11月 3,979 -435 10月 4,416 6,280 9月 1,264 -2,932 8月 273 1,399 7月 -245 6,545 6月 -412 -1,219 5月 669 4,633 4月 2,944 5,224 3月 2,363 -2,652 2月 2,954 243 注：央行在每月发布最新余额数据时，还会对历史数据进行一定调整。本表格中历史增量数据为根据央行 最新公布数据计算。 外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。 财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主 要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财 政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。( 完) 欲了解详情，可点选中国人民银行网站（www.pbc.gov.cn） (发稿 李贺/李然; 审校 曾祥进)