中国债市：财政部周四将进行600亿元国库现金定存招标，期限三个月

路透上海12月15日 - 中国中央国库现金管理操作室周一公告，财政部和央行将于周四(18日)进行今年第12期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，操作量600亿元人民币，期限三个月(91天)。

刊登在中国央行网站的公告显示，本次国库现金定期存款起息日为2014年12月18日，到期日为2015年3月19日。具体招投标时间为12月18日上午9:00至9:30。