中国债市：财政部周四将进行600亿元国库现金定存招标，期限三个月

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透上海12月15日 - 中国中央国库现金管理操作室周一公告，财政部和央行将于周四(18日)进行今年第12期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，操作量600亿元人民币，期限三个月(91天)。
刊登在中国央行网站的公告显示，本次国库现金定期存款起息日为2014年12月18日，到期日为2015年3月19日。具体招投标时间为12月18日上午9:00至9:30。
今年以来已进行的国库现金定期存款招标情况如下：
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%
二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%
三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%
四期 500 六个月 4月15日 10月14日 5.00%
五期 400 九个月 5月29日 2015年2月26日 4.60%
六期 500 三个月 6月26日 9月25日 3.80%
七期 500 六个月 7月15日 2015年1月13日 4.32%
八期 500 三个月 7月24日 10月23日 4.00%
九期 600 三个月 8月28日 11月27日 4.10%
10期 600 三个月 11月25日 2015年2月24日 4.56%
11期 600 三个月 12月4日 2015年3月5日 4.33%
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合计 5,600
2013年财政部共进行了10期国库现金定期存款招标，期限包括三和六个月，总额4,300亿元；2012年和2011年的操作量分别为6,900亿元和4,500亿元。(完)
参看详情，可点选央行网站 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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