中国个股：华泰证券获准在上证所发行的短期公司债备案金额为115亿元

路透上海12月15日 - 中国大型券商--华泰证券 周一稍晚公告称，近日已接获上海证交所接受证券公司短期公司债备案通知，公司在该所备案发行的短期公司债备案金额为115亿元人民币。

上周五召开的股东大会已审议通过华泰证券发行短期公司债的计划，待偿还短期公司债余额不超过公司净资本的60%，一次备案，储架发行。公告称，将在股东大会授权范围内择机发行短期公司债券。

10月中旬，沪深证交所和证券业协会分别发布证券公司短期债的相关管理办法，稍后又确定20家券商为首批试点单位。国泰君安证券前期已发行首单券商短期公司债，发行规模10亿元，期限六个月，票面利率为4.4%。

国泰君安和中信证券 此前获批在上证所备案发行短期公司债，其备案总规模分别为130亿元和208亿元；海通证券 的获批备案规模为200亿元。