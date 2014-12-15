中国个股：华泰证券获准在上证所发行的短期公司债备案金额为115亿元

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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路透上海12月15日 - 中国大型券商--华泰证券 周一稍晚公告称，近日已接获上海证交所接受证券公司短期公司债备案通知，公司在该所备案发行的短期公司债备案金额为115亿元人民币。
上周五召开的股东大会已审议通过华泰证券发行短期公司债的计划，待偿还短期公司债余额不超过公司净资本的60%，一次备案，储架发行。公告称，将在股东大会授权范围内择机发行短期公司债券。
10月中旬，沪深证交所和证券业协会分别发布证券公司短期债的相关管理办法，稍后又确定20家券商为首批试点单位。国泰君安证券前期已发行首单券商短期公司债，发行规模10亿元，期限六个月，票面利率为4.4%。
国泰君安和中信证券 此前获批在上证所备案发行短期公司债，其备案总规模分别为130亿元和208亿元；海通证券 的获批备案规模为200亿元。
国内媒体近期报导称，每家券商在沪深交易所及证券业协会报价系统累积发行短期公司债的规模，将不得超过其净资本的60%，交易所市场发行的额度进行累加，但与银行间市场所用额度不累加。这意味着券商短期债规模可在原来银行间债市发行短期融资券基础上明显增加。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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