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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 16:08 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--12月15日

路透香港12月15日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:06时,1港元=0.79807
人民币 )
    
  公司名     A股代码       B股代码      A股股价(元)   B股股价(港元)   A/B股比价
  深物业                                       10.07           6.57          1.92
                                                                     
  南玻                                          8.95           5.87          1.91
                                                                     
  深康佳                                        6.22           3.51          2.22
                                                                     
  ST中华                                        8.29           3.82          2.72
                                                                     
  ST中冠                                       20.22           8.99          2.82
                                                                     
  深深宝                                        8.68           7.15          1.52
                                                                     
  深华发                                        8.03           3.80          2.65
                                                                     
  深赤湾                                       21.87          15.60          1.76
                                                                     
  招商地                                       19.02          16.75          1.42
 产                                                                  
  特力                                         11.37           6.78          2.10
                                                                     
  飞亚达                                       10.96           7.60          1.81
                                                                     
  一致药                                       50.40          37.83          1.67
 业                                                                  
  深深房                                        6.83           3.74          2.29
                                                                     
  ST盛润                                        7.84           6.16          1.59
                                                                     
  深南电                                        7.03           3.32          2.65
                                                                     
  深纺织                                       11.58           6.90          2.10
                                                                     
  方大集                                       11.19           4.96          2.83
 团                                                                  
  深国商                                       16.46           8.86          2.33
                                                                     
  深赛格                                        6.89           3.67          2.35
                                                                     
  宝石                                          7.67           6.12          1.57
                                                                     
  小天鹅                                       13.91          12.73          1.37
                                                                     
  粤高速                                        5.20           3.52          1.85
                                                                     
  晨鸣纸                                        6.14           4.22          1.82
 业                                                                  
  ST珠江                                        7.38           4.82          1.92
                                                                     
  美菱电                                        6.34           5.22          1.52
 器                                                                  
  大冷股                                       12.03           7.49          2.01
 份                                                                  
  粤电力                                        7.34           5.95          1.55
                                                                     
  佛山照                                       11.09           6.86          2.03
 明                                                                  
  江铃汽                                       34.17          31.89          1.34
 车                                                                  
  沙隆达                                       14.45           9.41          1.92
                                                                     
  苏常柴                                        9.86           5.28          2.34
                                                                     
  威孚高                                       29.43          28.10          1.31
 科                                                                  
  古井贡                                       32.55          22.99          1.77
 酒                                                                  
  ST东海                                        7.46           5.90          1.58
                                                                     
  长安汽                                       17.31          16.80          1.29
 车                                                                  
  京东方                                        3.11           2.66          1.47
                                                                     
  鲁泰                                         11.32          10.13          1.40
                                                                     
  本钢板                                        5.58           3.01          2.32
 材                                                                  
  张裕                                         34.45          26.76          1.61
                                                                     
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 梁慧仪)
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