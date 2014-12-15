版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 16:10 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月15日

路透香港12月15日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:09时，1
港元=0.7982人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为14.61%，高
于上交易日收盘的14.46%。
    
   公司名       A股代码       H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                         4.13            5.26         0.98
 建设银行                                         5.30            6.02         1.10
 中国银行                                         3.29            4.09         1.01
 农业银行                                         3.00            3.67         1.02
 招商银行                                        13.62           16.80         1.02
 中信银行                                         6.15            5.68         1.36
 交通银行                                         5.57            6.57         1.06
 民生银行                                         8.23            8.75         1.18
 中国人寿                                        23.34           26.65         1.10
 中国平安                                        57.99           72.50         1.00
 中国太保                                        24.88           33.20         0.94
 中信证券                                        27.06           28.80         1.18
 新华人寿                                        38.37           34.05         1.41
 海通证券                                        20.40           18.94         1.35
 华能国际                                         7.45            9.83         0.95
 大唐发电                                         5.21            4.08         1.60
 华电国际                                         5.83            6.13         1.19
 中煤能源                                         5.97            4.91         1.52
 中国神华                                        17.33           22.60         0.96
 中国石油                                         9.23            8.25         1.40
 兖州煤业                                        12.07            6.36         2.38
 中国石化                                         5.75            6.03         1.19
 上海石化                                         4.11            2.29         2.25
 中海油服                                        18.60           12.36         1.89
 仪征化纤                                         4.51            2.27         2.49
 中国铝业                                         5.08            3.36         1.89
 江西铜业                                        17.46           13.58         1.61
 洛阳钼业                                         9.12            4.86         2.35
 紫金矿业                                         3.28            2.11         1.95
 马钢股份                                         3.48            2.23         1.96
 鞍钢股份                                         5.76            6.26         1.15
 重庆钢铁                                         3.66            1.82         2.52
 海螺水泥                                        19.90           27.10         0.92
 洛阳玻璃                                         7.24            3.80         2.39
 京城机电                                         6.97            3.23         2.70
 中联重科                                         6.26            5.39         1.46
 金隅股份                                         9.26            6.44         1.80
 中国国航                                         7.06            6.31         1.40
 东方航空                                         5.56            3.83         1.82
 南方航空                                         5.29            3.70         1.79
 中国远洋                                         5.77            3.89         1.86
 中海集运                                         3.99            2.38         2.10
 中集集团                                        21.97           17.94         1.53
 中海发展                                         7.06            5.21         1.70
 宁沪高速                                         7.13            9.30         0.96
 深高速                                           8.64            5.43         1.99
 成渝高速                                         4.90            3.22         1.91
 皖通高速                                         6.29            5.33         1.48
 广深铁路                                         4.32            3.67         1.47
 中国南车                                         5.80            7.89         0.92
 中国交建                                        11.26            8.55         1.65
 中国铁建                                         9.79            9.44         1.30
 中国中铁                                         7.21            6.04         1.50
 长城汽车                                        40.19           40.00         1.26
 比亚迪                                          42.18           38.30         1.38
 广汽集团                                         8.78            6.96         1.58
 青岛啤酒                                        42.20           54.75         0.97
 白云山                                          27.11           23.45         1.45
 新华制药                                         8.83            4.12         2.69
 海信科龙                                         9.10            6.75         1.69
 南京熊猫                                        12.70            6.63         2.40
 晨鸣纸业                                         6.14            3.82         2.01
 上海医药                                        16.39           16.94         1.21
 中兴通讯                                        17.36           17.86         1.22
 东方电气                                        18.58           13.26         1.76
 潍柴动力                                        25.90           31.35         1.04
 东北电气                                         4.42            2.00         2.77
 广船国际                                        32.92           22.75         1.81
 经纬纺机                                        20.82           10.00         2.61
 昆明机床                                         7.49            3.65         2.57
 一拖股份                                        13.40            5.83         2.88
 北辰实业                                         4.08            2.37         2.16
 创业环保                                        10.85            5.53         2.46
 中国中冶                                         3.94            2.45         2.01
 金风科技                                        12.88           12.38         1.30
 丽珠                                            48.80           48.40         1.26
 万科                                            11.30           16.28         0.87
 中国北车                                         6.45            7.66         1.05
 郑煤机                                           8.38            5.01         2.10
 大连港                                           4.97            2.78         2.24
 山东墨龙                                        10.28            3.32         3.88
 浙江世宝                                        26.48            7.36         4.51
 复星医药                                        22.43           27.55         1.02
 光大银行                                         3.84            4.24         1.13
 东江环保                                        37.80           28.40         1.67
 上海电气                                         7.55            4.13         2.29
 
                                                                              
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐