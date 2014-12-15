澳洲社会：警方称正监控社交媒体上有关人质事件绑匪要求讯息

路透悉尼12月15日 - 澳洲警方周一称，正在监控据称是悉尼一家咖啡馆内被劫持人质在社交媒体上发出的要求，并表示“局面已控制在一个区域内”。

Network 10电视台报导称，两名女性人质打电话传达绑匪的讯息，称有两枚炸弹放置在悉尼其他地方。另外自称是人质者在社交媒体上表示，绑匪希望直接与澳洲总理艾保德(Tony Abbott)对话。

“这现在也成为我们处理此事件的战术应对方案的一部分，”副警长Catherine Burn称，但拒绝就绑匪的要求置评。她还称悉尼市民应该照常生活。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)