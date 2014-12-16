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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 11:05 BJT

****《港报快速浏览》--12月16日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                              
 《香港报摘》--经济日报                                                          
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                                  
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：吸取“占中”教训，维护香港法治--文汇报                                
 港报社评：自愿医保若要成功强积金覆辙勿重蹈--明报                                
 港报社评：自愿医保诱因低，须加码助中产--经济日报                                
 港报社评：推动医保，须促竞争控收费--星岛日报                                    
 港报社评：安倍稳掌权必谋修宪，中日斗而不战--信报                                
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：大印银纸竟换来通缩--信报                                          
 港报财经评论：环球央行，币策续松--经济日报                                      
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                          
 台湾报摘                                                                          
    
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