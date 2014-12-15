更新版 1-台湾货币市场：短率力持稳定，惟跨年短票利率已明显扬升

* 跨年拆款仍然付之阙如

* 跨年短票利率主要成交明显走高

* 债券附买回利率平稳，但透出年底趋紧心理预期 (更新拆款数据与存单细节)

记者 高洁如

路透台北12月15日 - 台湾银行间短率周一力持平稳，跨年的短票利率延续上周走扬趋势。交易人员表示，目前市场上仍未见跨年落点的拆款，票券商在利率退让以承做更多的跨年短票，令利率走扬。

资金调度人士指出，不只是银行，目前投信、寿险业跨年短票的利率要求有所提高，这令短票成交利率明显扬升。而目前各大型银行也都尚且不承做跨年的拆款，这令票券商和银行日益心焦。

〞看着好了，（短票）利率还会再上，〞一位小型民营银行交易员说，由于目前大型银行的跨年拆款也还未见动作，为了避免月底各家银行因冲刺放款变成大缺钱，因此她也开始不承做跨年的短票，资金落点一定要放在月内。

另一家大型民营银行则表示，从月初开始已和固定的银行进行拆入，估计若未有意外，应可有部分的资金可慢慢地跨过年底。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，与上日相同；今日区间落在0.295-0.43%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，上日在0.380-0.500%；两周拆款利率暂在0.388-0.450%，上日在0.440%。

**跨年短票利率成交普遍向上**

短票市场方面，市场人士指出，目前30天期跨月的短票利率全面走扬，银行的利率普遍成交走高1-2基点。

有趣的是，票券商交易人员提到，根据集保的资料显示，目前60天期的自保票平均成交利率还低于30天，呈现短天期扬升、长天期走跌的情况。

〞30天到期在明年初，到时候做的利率一定会下来，所以我还宁愿给高一点30天的短票利率，〞一位票券商交易主管说。

今日票券商与银行承作的月内自保短票主要成交在0.59-0.60%，同上日，票量很少；跨年自保短票利率区间在0.64-0.70%，上日虽也在0.64-0.70%，但主要的区间提升至0.64-0.68%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.658%，前日在0.644%；60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.649%，前日在0.657%。

周一中央银行的存单则到期454.50亿台币，共发行1,152.5亿台币存单，含200亿两年期定存单。存单发行余额增698亿。

本周央行存单到期总额为1兆2,531.1亿台币，本周余日的落点分别为周二4,247.10亿、周三2,743.50亿、周四3,988.00亿及周五1,098.00亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为214亿台币，累积超额准备为1,819亿台币、加计前期1%的超额准备为3,577亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)利率周一大致持稳持平，时序进入中下旬，市场隐约透露年底资金料趋紧的心理预期，券商希望多取得跨年资金，但客户端态度保守，使得交易清淡。

市场调度人士指出，今天市况相当平淡，虽然有意调高跨年利率以提早取得资金，但没能获得客户的正面回应，买卖双方观望气氛浓厚，可能要等到周四央行理监事会议结束后，状况才会明朗。

〞年内很宽松，但大家不跨年。〞一位大型票券商交易员说。

另一证券商交易员则称，利率要往上，可能要等到下周，届时情势也会明朗些。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.47-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.53-0.58%。

今日有台电111.5亿台币公司债、新光银25亿台币金融债交割，还本则有中信银15亿台币金融债、玉山金 5亿台币公司债。