港报社评：吸取“占中”教训，维护香港法治--文汇报12月16日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
铜锣湾“占领”区及立法会示威区昨日顺利完成清场，困扰香港两个多月的违法“占中”终告全面结束。“占中”最令人忧虑的是，动摇香港的法治根基“占中”引发的乱局说明，如果只讲民主，不讲法治，不是真正民主，而是无政府状态。吸取“占中”教训，最重要的就是要维护法治。
最令人忧虑的是，“占中”打着民主的旗号，动摇香港的法治根基。“占中”鼓吹的“公民提名”、“符合国际标准的真普选”，本身就违反基本法和人大决定。种种冲击法治的言论甚嚣尘上，有法律学者、律师，公然煽动为了“公民抗命”的“崇高理由”不必遵守法庭命令，怂恿示威者漠视法庭命令、抗拒警方执法。法治乃一个社会最重要的基石，带领香港步向文明、安全、有序。任何人都不能打民主的旗号凌驾法律之上。香港落实普选唯有遵循基本法和人大决定，才能水到渠成。
“占中”虽然落幕，但如果搞手们不受到应有的法律制裁，只会衍生更多违法乱港的行为，“占中”随时可能卷土重来。“占中”破坏法治，破坏社会安宁，祸害青年学生，使香港成为暴戾之都、动乱之都，后果非常严重。其中，组织、策划、资助及煽动参加违法“占领”行动的人，涉嫌违法性质最为严重。执法机构必须依法将“占中”搞手绳之以法，令其付出应付的代价。 唯有执法必严，彰显法治，伸张正义，以儆效尤，才能有效阻止违法暴力抗争泛滥成灾。
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申