企业并购：台湾台达电以5.25亿美元收购挪威Eltek

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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路透奥斯陆12月15日 - 台湾台达电 旗下一子公司已同意按38.7亿克朗(5.2537亿美元)的全现金价格收购挪威电源制造商Eltek。
每股11.75克朗的价格相当于Eltek上周五收盘价溢价20.3%，比其10月30日的收盘价高出35%，这天是Eltek宣布寻找潜在买家前的最后一个交易日。
两家公司表示，Eltek 76.6%的股东已接受收购要约。
Pareto Securities担任台达电的顾问，花旗环球证券和Arctic Securities担任Eltek的顾问。(完)
(编译 白云; 审校 高琦)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。