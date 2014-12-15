企业并购：台湾台达电以5.25亿美元收购挪威Eltek

路透奥斯陆12月15日 - 台湾台达电 旗下一子公司已同意按38.7亿克朗(5.2537亿美元)的全现金价格收购挪威电源制造商Eltek。

每股11.75克朗的价格相当于Eltek上周五收盘价溢价20.3%，比其10月30日的收盘价高出35%，这天是Eltek宣布寻找潜在买家前的最后一个交易日。

两家公司表示，Eltek 76.6%的股东已接受收购要约。

Pareto Securities担任台达电的顾问，花旗环球证券和Arctic Securities担任Eltek的顾问。(完)