版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 09:54 BJT

港报社评：推动医保，须促竞争控收费--星岛日报12月16日

政府有意推出自愿医疗保险计画，作为标准计画，以鼓励市民投保，享用比公立医院优质的私立医院服务，纾缓公院压力。

不少中产家庭希望享用比公院优质的服务，医保市场近年大有可为。不过，保险公司牟取最大利润，往往把高风险者拒诸门外，或者收取天价保费；此外，市民即使买了保险，不少计画内容限制重重，导致一个人最需要保障时却最难得到保障。

从提供保障的角度来看，标准计画比不少现有计画吸引，何况可以享有退税，额外成本得以扣减。相信不少现有计画者会转投新计画，再加上因为有了新计画才投保的市民，政府估计住院投保率会升至接近占全港人口的30%。

要吸引更多市民参加医保，除了与现有计画比较，还要让市民觉得物有所值。现时保险业“食水”甚深，市民不满强制性公积金收费贵，碍于法例不能不供款，医保计画则可以自由选择是否参与。

此外，银行信用卡借贷都折实年利率予客户参考，楼盘示范单位也有清水房，当局应该规定保险公司列明所提供标准计画的收费，避免混入种种附加项目令消费者眼花撩乱，最好规定保险公司须提供不带有任何附加项目的标准计画予消费者选择。

另一个令人担忧的情况，是私家医院的服务会否供不应求，大幅提高收费水平。政府除了打算提高私家医院收费透明度，包括提供“套餐”服务，更应确保私院床位供应构成足够的竞争环境。

消费者委员会和竞争事务委员会，须密切监察保险业和私院的营运和定价，确保自愿医保计画这个旨在加强中产保障的措施，不致变质成向中产钱包开刀的凶器。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐