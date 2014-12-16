港报社评：自愿医保诱因低，须加码助中产--经济日报12月16日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
港府昨启动自愿医保公众谘询。港府原意是诱中产买医保，转投私营医疗市场，以减公营医疗重担。惟保费开支不轻，港府扣税倘只是仅杯水车薪，对中产市民的吸引力恐大打折扣。
若市民已购买了其他医疗保险，日后过渡至政府认可的自愿医保计划，都可获扣税优惠，以17%的薪俸税最高边际税率计算，最多可扣税约600元，稍纾中产医保开支负担。
惟对未购买任何医疗保险的市民而言，加入自愿医保的诱因恐极不足。因自愿医保的平均标准保费约每年3,600元，较坊间其他非自愿医保的保费贵近9%，对不少市民而言，实是一笔不轻的额外开支。
港府虽建议购买自愿医保可扣税，惟不少市民在计及供养父母、子女等免税额后，负担的边际税率或低于17%，最低仅2%，市民会否为此每年花数千元投保，跳出公营医疗安全网转投私营市场？答案不言而喻。
若如此，自愿医保的吸引对象，最终或只有如长期病患者、长者等现时被拒于私营医保市场的“高风险”人士，此虽有助他们取得更佳医疗保障，但因其索赔风险更高、索赔金额更多，自愿医保不但难有减费空间、未来加价又或要政府加大资助的压力更大，恐难吸引其他年轻、健康市民投保，港府图纾医疗开支的目标更难达。
自愿医保要顺利推展，港府须善用已预留作医疗改革的500亿元财政储备，增加投保诱因，否则未买医保的市民不愿投保，而是选择续留公营医疗体系，自愿医保计划恐怕只是一场徒劳。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申