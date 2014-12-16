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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 09:52 BJT

港报社评：自愿医保诱因低，须加码助中产--经济日报12月16日

港府昨启动自愿医保公众谘询。港府原意是诱中产买医保，转投私营医疗市场，以减公营医疗重担。惟保费开支不轻，港府扣税倘只是仅杯水车薪，对中产市民的吸引力恐大打折扣。

若市民已购买了其他医疗保险，日后过渡至政府认可的自愿医保计划，都可获扣税优惠，以17%的薪俸税最高边际税率计算，最多可扣税约600元，稍纾中产医保开支负担。

惟对未购买任何医疗保险的市民而言，加入自愿医保的诱因恐极不足。因自愿医保的平均标准保费约每年3,600元，较坊间其他非自愿医保的保费贵近9%，对不少市民而言，实是一笔不轻的额外开支。

港府虽建议购买自愿医保可扣税，惟不少市民在计及供养父母、子女等免税额后，负担的边际税率或低于17%，最低仅2%，市民会否为此每年花数千元投保，跳出公营医疗安全网转投私营市场？答案不言而喻。

若如此，自愿医保的吸引对象，最终或只有如长期病患者、长者等现时被拒于私营医保市场的“高风险”人士，此虽有助他们取得更佳医疗保障，但因其索赔风险更高、索赔金额更多，自愿医保不但难有减费空间、未来加价又或要政府加大资助的压力更大，恐难吸引其他年轻、健康市民投保，港府图纾医疗开支的目标更难达。

自愿医保要顺利推展，港府须善用已预留作医疗改革的500亿元财政储备，增加投保诱因，否则未买医保的市民不愿投保，而是选择续留公营医疗体系，自愿医保计划恐怕只是一场徒劳。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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