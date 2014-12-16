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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 09:53 BJT

港报社评：自愿医保若要成功强积金覆辙勿重蹈--明报12月16日

香港特区政府公布的自愿医保谘询文件，倡议市民购买指定标准的医疗保险计划。若落实，可以打破以往住院才可以索偿的规定，使投保人更乐意使用医疗保险服务，并减少资源流于浪费的情况。

谘询文件涉及市民自愿购买医保，可以获得最低要求的保障，而一直备受批评的私院收费，在增加透明度之后有望逐步纳入正轨，因此，政府环绕自愿医保和规管私家医院的举措，算是朝着正确方向发展，若处理得当，在改善公院私院需求失衡，减轻公营医疗系统负担，可以收到积极效果；不过，政策目标会否如政府预期，尚待观察，其中保费能否最大程度用于医疗开支，可能影响市民的选择。

香港个人和整体医疗保险市场的平均非索偿比率，与国际比较，处于较高水平； 2013年， 香港个人平均非索偿比率为36%、团体为19%，整体为29%。而在2012年，澳洲、爱尔兰、荷兰及瑞士的整体医疗保险市场平均非索偿比率分别是13%、13%、7%和9%，其中荷兰和瑞士非索偿比率低至单位数字，与香港接近30%相比，香港医疗保险市场亟待改善。

即是说，购买医疗保险人士缴交的保费，约有30%用于非医疗用途，成为行政费、管理费或保险机构的利润。这个比率，侵蚀保费的程度，较诸强积金为人诟病的高昂管理费，有过之而无不及。

若想更多市民乐意投入自愿医保行列，使私营医疗在整体医疗份额增加至20%，减轻公营医疗系统的压力，为有需要的基层市民提供更便捷服务，政府有需要主动处理非索偿比率过高的问题。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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