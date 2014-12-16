港报社评：安倍稳掌权必谋修宪，中日斗而不战--信报12月16日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
今年12月13日，南京大屠杀77周年纪念，中国党政军五大最高机构联合在南京举行超大规模的国家公祭仪式，国家主席习近平不点名批评日本：“忘记历史就意味着背叛，否认罪责就意味着重犯！”他同时表示：“不是要延续仇恨，中日两国人民应该世代友好下去。”
日本众议院选举前日结束，安倍领导的执政联盟在众议院一口气拿下超过三分二的议席。取得绝对优势的安倍在未来四年的任期之内，不但将致力推行经济改革，开弓射出第三支箭，而且明言修改宪法是自民党的一贯目标，预料将会争取扩大自卫队使用权利，务求达成“军队正常化”的夙愿。
安倍如今大权在握，若然真的朝着摒弃战后和平宪法第9条的方向迈进，改写日本永远放弃战争的条文，容许拥有真正军队的日本采取攻击性军事行动，肯定会为处于冰点的中日关系再添不明朗因素，习近平的脸孔无论有多黑，恐怕亦难以制止安倍作怪挑机。
选举之前，安倍致力寻求与中国领导人实现破冰会面；选举之后，不见得日本政府会因为尝试修宪而肆意跟北京进一步交恶；由此推测，中日关系将会处于斗而不破的局面，或者说斗而不战。尽管有人认为中日终须一战，导火线是钓鱼岛与东海油田之争，然而从经济效益以及美国取态等两大因素研判，安倍政府不太可能轻举妄动。至于中国，摆黑脸的以直报怨不代表放弃和平崛起，两国交战在可见的未来仍属杞忧居多。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申