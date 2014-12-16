港报财经评论：环球央行，币策续松--经济日报12月16日

环球央行，币策续松/ 林瑞芬

受美股拖累，恒指昨曾穿二万三，最终险守，收报23,027，跌0.95%；国指则收报11,212，只跌0.2%，可守万一关，大市成交额686亿港元，沽压少。油价连番急插，纽约期油上周进一度失守60美元，创五年低位；道指因此亦于上周五跌315点或1.79%，报17,280，创10月30日以来收市新低。上周道指累计跌3.8%，创2011年11月以来最大单周跌幅，临近年尾套利回吐盘主导跌势。

本周二、三，美国联储局将举行议息会，市场有预期会在声明中删除“相当长时间”维持近零利率的词语，若如是，将视为更为明确地向市场发出有关宽松货币政策即将结束的讯号，或会加深对美股的震荡。不过，国际油价深跌，通胀压力无，联储局可能保留相关维持长时间之措辞，故今次会议是否删除也是未知之数。配合技术上，道指上周刚抵50天平均线17,280，标普500指数刚抵50天平均线2,000左右，跌浪会否加剧视乎此中期关键是否被试穿，守稳则平安。

油价的回挫，成因错综复杂，但跌势已成，自OPEC决定不减产以来，布兰特原油已跌20%，将左右明年环球央行的货币政策。最新据阿拉伯联合酋长国的能源部长指，即使油价下跌低至每桶40美元，OPEC将维持不减产的决定，并将至少等待三个月再考虑召开紧急会议。油价预有心理准备，或由现水平的60美元再挫至40美元的话，观乎影响，将威胁部分国家陷通缩的局面。据研究机构Oxford Economics表示，欧洲已经处于通缩的边缘，而油价如果进一步下跌，那欧洲就将陷入全面通缩。当油价处于80美元时，只有西班牙一个国家会在2015年陷入通缩；但当油价跌至40美元时，葡萄牙、法国、西班牙、比利时、意大利、荷兰、希腊、德国、奥地利和爱尔兰的通缩幅度都将超过1%。油价加速下行正在迫使那些和与油价走势密切相关的国家央行，如挪威央行已采取对策，上周降息25个基点至1.25%。油价对经济方面，则有国际评级机构惠誉表示，若油价下跌20%，将在未来两年提升全球经济增长0.3%。另引述法国兴业银行预计，油价每下跌20美元，在油价大跌的首年，全球经济产出就可能增长0.26%，北美和亚洲都将受益非浅。

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政策扶持无悬念，基建股火红/ 余少文

大市调整应该未结束，尽管中国内地经济前景仍然不明朗，但在基建救国政策不变之下，加上习总“丝路梦”，基建股最为强势，可等大市调整期间慢慢吸纳。中国内地股市昨日先跌后升，国企指数虽裂口下跌，但受惠A股回升而收窄跌幅，全日只跌23点，收报11,212点，成交额161亿港元，但有38%主板H股逆市上升；而红筹指数跌50点或1.2%，收报4,295点，成交额55亿港元，电讯和房地产股拖累指数向下。虽然恒指走势远差于国指，昨日更裂口跌穿俗称牛熊分界线的250天平均线（现处于23,225点），由于跌穿了过去一个半月的长方形走势，应该要下试22,500点和22,000点，届时国指或要紧随下挫。当然，恒指横行多时，国指过去一个月则先跌后升，沪港通开通至今，“满月”前升4%，相反恒指和红指期内分别跌4%和3%。

至于沪港通开通后最“火红”的股市，原以为是上海股市，估不到深市升幅更劲，达26%，又幸好A股早前调整，至少解决过去担心的技术指标超买问题，可以继续上升；国指在沪市走高但恒指和红指拖后腿的形势下，升势一直落后于A股。只是国指是大中华市场的股市中最平的指数（以PE计算），今、明两年预测PE只有7倍多，只要指数预测PE升至10倍，国指可升至15,000点以上，即使国指明年盈利没有增长，预测PE升至10倍也可见14,000点以上，即潜在上升空间至少近30%。由于股市较经济早走一步，若然A股是牛市，相信中国内地经济经过目前的放缓后，明年第二季或有机会走出谷底，若然人行上月减息的效益不大，则明年首季末至明年第二季有机会再减息或下调存准率，一旦释放更多流动性，可以为推动基建铺路。

过去都指出，基建股相对其他行业股份稳定，根据彭博综合证券商预测，7只基建股今明两年合计盈利料有11%和12%增长，又只有中交建设 的盈利增长是单位数，即使中联重科 今年盈利倒退，明年也有近30%增长，明年预测PE最高是中联重科和南车时代电气 的14倍，中国中铁 、中国铁建 和中交建的预测PE是单位数。

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