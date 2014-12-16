港报财经评论：大印银纸竟换来通缩--信报12月16日

大印银纸竟换来通缩/ 习广思

日本大选过后，本周金融市场焦点将转向美国联储局今年最后一次议息会议，以及本周公布的中国PMI等经济数据。在一片观望气氛之下，港股成交继续低迷，只得686亿港元。环球经济变数太多，市场观望是合理现象，油价急跌虽不是金融风暴，但后续影响也不宜小看。日本首相安倍晋三在提前大选的豪赌中取得压倒性胜利，安倍领导的执政联盟在众议院的475个席位中，获得超过三分之二多数，赢得大约325个席位，与选举前的数量一致。安倍要到2018年才需要再次举行大选，可能成为40年来执政时间最长的日本首相。

自2012年12月安倍上任以来，日本股市指数上升超过70%，安倍经济学中的公共开支和空前的货币宽松政策，推动日圆跌至接近7年低位。美银美林数据显示，安倍当政以来，日本国债年度化回报率达2.9%，创下全球金融危机期间麻生太郎时代以来的最高水平，比美国国债1.4%的回报率高逾一倍。然而，民调显示，多数人表示自己没有从安倍经济学中得益，实际收入反而下降了，许多人反对安倍在任期还有不到两年就举行大选，因此没有参与投票，令今次选举的投票率由2012年的59%下降至52%，为二战以来最低水平。

安倍推迟上调消费税获得支持，市场预料安倍将更大刀阔斧实施货币宽松、财政刺激政策和结构性经济调整措施，因政府必须在2016年参议院选举前向选民证明经济正在复苏和摆脱通缩，之后将整顿财政。日圆昨天转强，一度突破118关口，其后转稳，日股则大跌272点，反映市场对选举结果无甚惊喜。日本10年期国债孳息一度触及0.38%，为2013年4月以来最低。日本政局又过一关，看来日本货币前景继续宽松，但这几年美、日等大国的大规模量宽，得出的结果是全球步入通缩阴霾，央行印的银纸去哪儿了？由Thomson Reuters编纂的CRB核心商品价格指数刚跌穿2010年以来低位，这个低位是美国2008年金融海啸后首次量宽，以及欧洲2010年中的金融危机以来低位，是一个具指标性的低位，该指数一直升至2011年首季才由升转跌。

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美元兑日圆118好淡关键/ 苏子

日本首相安倍晋三的执政联盟在周日（14日）的众议院选举中大胜，因此保证了安倍可以继续坚持其刺激通胀的经济政策。由于少了政治风险事件炒作，因此美元兑日圆于昨天亚洲早市曾一度低于117.93日圆水平。此低位虽然略破118.00日圆支持关口，但都未能顺势下试上周低位便已成功止跌回升，收复亚洲早市的跌幅，随后更曾急升至119.00日圆关口以上，较上述低位回升逾百点子，幸而高位仅触及119.06日圆水平便已受阻回落。美元兑日圆处于118.65日圆水平，已经回落至上日收市价附近，而此水平亦与20天平均线相若。

由于目前美元兑日圆的10天及20天平均线的斜率仍然处于上升的势头里，配合市场气氛仍然极度看好美元兑日圆的大方向，故大量投资者仍在采取逢低买入美元兑日圆的策略；加上上周三美元兑日圆以大阴烛一举下破此两条平均线收市后，翌日却可以成功止跌回升，20天平均线收市时更失而复得，因此令不少投资者相信，美元兑日圆上周一至周三的急挫只不过是正常的超买调整市。在20天平均线失而复得后，已可以放心趁低买入美元兑日圆，博汇价稍后可以再创新高并朝着125日圆心理关口迈进。但基于目前10天平均线的斜率已逐步转为平坦，加上汇价已连续3个交易天保持在此平均线以下波动，并未因为在20天平均线失而复得后，成功吸引更多买盘入市，使到汇价可以进一步收复10天平均线。

只要稍后美元兑日圆的反弹仍乏力回升至10天平均线以上，并且更可以显着在20天平均线以下收市，料10天平均线的斜率将会由升转跌，并会正式跌破20天平均线，令技术走势正式发出不利后市的明确利淡讯号。稍后一旦美元兑日圆再次失守118日圆支持关口，若届时原油价格以及美股仍处下跌的势头，料美元兑日圆将很大机会因为日圆受到避险资金追捧而走低，换言之，即失守118日圆关口将会是“真突破”。因此届时投资者宜顺着汇价已见转弱的势头入市建立短仓，博汇价可以向下作出更深的调整市并朝着115日圆心理关口迈进，而入市后止蚀位可设在10天平均线阻力以上。

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