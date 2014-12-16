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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 09:56 BJT

《香港报摘》--其他报摘重要消息12月16日

**东方日报**

--港交所 将推出人民币期货的优惠计划，由明年1月初至12月底止。

--中煤能源 11月商品煤产量838万吨，销量1,265万吨，分别按年下跌15.9%及16.1%；焦炭产量15.1万吨，销量21.1万吨，分别下跌5%及22.1%。

**明报**

--稻香 行政总裁梁耀进称，未来将主力拓展内地市场，计划以每年7间分店速度扩张，将内地业务占比由现在的33%提高至2017年的40%。

--据联交所资料，泰国卜蜂集团及新加坡主权基金淡马锡 上周一（8日）率先减持平保 H股获利，合共套现逾7亿港元。

**苹果日报**

--玖纸 董事长张茵表示，近期纸价加幅不如预期，包括长江、珠江及华东的每吨纸价仅加约50元人民币，较原预期的50-100元为低。

**星岛日报**

--招金矿业 与山东博岩矿业合作收购甘肃省加甘滩金矿项目的80%股权。完成收购之后，招金将占项目的51%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/杨淑祯)
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