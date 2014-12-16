《香港报摘》--其他报摘重要消息12月16日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**东方日报**
--港交所 将推出人民币期货的优惠计划，由明年1月初至12月底止。
--中煤能源 11月商品煤产量838万吨，销量1,265万吨，分别按年下跌15.9%及16.1%；焦炭产量15.1万吨，销量21.1万吨，分别下跌5%及22.1%。
**明报**
--稻香 行政总裁梁耀进称，未来将主力拓展内地市场，计划以每年7间分店速度扩张，将内地业务占比由现在的33%提高至2017年的40%。
--据联交所资料，泰国卜蜂集团及新加坡主权基金淡马锡 上周一（8日）率先减持平保 H股获利，合共套现逾7亿港元。
**苹果日报**
--玖纸 董事长张茵表示，近期纸价加幅不如预期，包括长江、珠江及华东的每吨纸价仅加约50元人民币，较原预期的50-100元为低。
**星岛日报**
--招金矿业 与山东博岩矿业合作收购甘肃省加甘滩金矿项目的80%股权。完成收购之后，招金将占项目的51%。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申