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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 09:02 BJT

《香港报摘》--信报12月16日

**头版头条**

--香港食物及卫生局就自愿医疗保险计划进行最后一轮谘询，按2012年的价格计算，平均保费为每年3,600港元，较市场上一般医保贵约9%。

**其他**

--吉利汽车 推出新品牌定义下首款车型GC9（博瑞），定位为中高级车（B级车），预计于明年3、4月定价及销售。

--计划在创业板上市的手机游戏公司蓝港互动 宣布，可能削减全球发售规模，须发布补充招股章程，或引致时间表稍为押后。

--江山控股 主席刘文平表示，希望明年可并网至少200兆瓦分布式项目；另外，农历新年前有望并网400兆瓦地面电站项目。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/黄凯)
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