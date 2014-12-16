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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 08:45 BJT

《香港报摘》--经济日报12月16日

**头版头条**

--摩根大通指A股“势不可挡”，连同富瑞（Jefferies）及里昂等三大证券商齐唱好中资股。

**其他**

--中信里昂以及国泰君安国际 均认为，取消港股通对内地投资者50万元人民币资产要求的入场门槛，有利港股成交。

--蓝鼎国际 以约8.69亿港元向Jumbo Prize收购旗下Wealth Seed Group Limited的全数销售股份、客户名单及股东贷款，藉此可拥有及经营以Alpensia Casino为商号的博彩业务。(完)

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲；审校 雷美珍/黄凯)
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