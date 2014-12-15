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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 16:52 BJT

新兴汇市：印尼卢比跌至16年低点，受印尼债券颓势拖累

亚洲     当日  今年以来   2013年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            118.39    118.83   +0.37  -11.07    105.28
    坡元            1.3112    1.3140   +0.21   -3.66    1.2632
    台币          31.342    31.326   -0.05   -4.44    29.950
    韩元           1098.28   1103.10   +0.44   -3.90   1055.40
    泰铢             32.95     32.78   -0.52   -0.27     32.86
    菲律宾披索       44.68     44.58   -0.21   -0.62     44.40
    印尼卢比      12690.00  12455.00   -1.85   -4.18  12160.00
    印度卢比       62.84     62.28   -0.88   -1.65     61.80
    马币            3.4950    3.4950   +0.00   -6.28    3.2755
    人民币          6.1900    6.1869   -0.05   -2.20    6.0539
    (完)
    
      
      
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 (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 于春红/王丽鑫)
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