新兴汇市：印尼卢比跌至16年低点，受印尼债券颓势拖累

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
亚洲 当日 今年以来 2013年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 118.39 118.83 +0.37 -11.07 105.28 坡元 1.3112 1.3140 +0.21 -3.66 1.2632 台币 31.342 31.326 -0.05 -4.44 29.950 韩元 1098.28 1103.10 +0.44 -3.90 1055.40 泰铢 32.95 32.78 -0.52 -0.27 32.86 菲律宾披索 44.68 44.58 -0.21 -0.62 44.40 印尼卢比 12690.00 12455.00 -1.85 -4.18 12160.00 印度卢比 62.84 62.28 -0.88 -1.65 61.80 马币 3.4950 3.4950 +0.00 -6.28 3.2755 人民币 6.1900 6.1869 -0.05 -2.20 6.0539 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 拉美货币报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 于春红/王丽鑫)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选,
路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。