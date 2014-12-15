中国经济：发改委再批五个大型基建项目，总投资1,123亿元

路透北京12月15日 - 中国国家发改委周一批复广东龙川至怀集公路等四条公路建设项目的可行性报告，同时批复广西柳州至南宁高速公路改扩建工程可行性研究报告，上述五个基建项目总投资金额约1,123亿元人民币。

发改委网站新闻稿显示，其中预计投资金额最大的广东龙川至怀集公路项目，估算总投资约为401.8亿元，国家安排中央专项建设基金39.53亿元，广东省安排财政性资金121.19亿元，共计约占总投资的40％；其余241.08亿元资金利用国内银行贷款解决。

资料并显示，四川省汶川至马尔康公路项目估算总投资约为288亿元。其中，国家安排中央专项建设基金112亿元，四川省交通投资集团有限责任公司代表省政府以自有资金安排132.8亿元，共计约占项目总投资的85％；其余43.2亿元资金利用国内银行贷款解决。

为对抗经济下行压力，中国四季度基础设施投资步伐继续加快。四季度前两个月，发改委共分七批集中批复铁路等基建投资项目，累计投资额度已经超过9,000亿元。加上该批公路项目批复，四季度至今，发改委批复基础设施建设项目的累计投资额度已逾万亿元。

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