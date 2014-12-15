台湾汇市：台币收盘微贬再创逾四年低位，寿险及外资汇出

* 台币兑美元再创逾四年新低，弱于韩元

* 寿险、油款及外资买汇，出口商量不多

* 明日实质交易暂估在31.250-31.350

路透台北12月15日 - 台币兑美元 周一微幅收贬，再创逾四年低位。汇银人士称，尽管韩元今日收升，但台币自盘初即跳空开贬至31.3附近价位，走势疲弱，寿险及外资明显汇出。

他们指出，国际美元走弱，韩元汇价有所反弹，但台币今日却跳空开贬，出口商虽出来抛汇，但是量能不算多。而寿险、外资和油款则有较明显的买汇，令台币现汇趋贬。

〞快年底了，大家启动休假模式，除了客户的单子以外，大家都不做了，〞一位小型外商银交易员表示。

无本金交割远汇市场中，美元/台币却是有别于现汇市场，特别弱势。海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价明显扩大。一个月远汇报价 尾盘在31.264/31.290左右，上日纽约盘收在31.344。

一位大型汇银人士认为，台币现汇价格走弱，异于亚币，有可能日后有所修正，因为NDF的美元/台币换汇点折价趋深，与亚币走强的方向相似。

不过也有外商银交易主管指出，本波国际油价持续大跌，令明年通膨率没有走高条件，央行也可能因此放手让台币趋贬。不排除在年底时，央行可能让台币汇价向31.5或更弱的方向收年线。

至于本周最重要的事件，仍以美联储联邦公开市场委员会(FOMC)周二将举行为期两日的议息会议为重，周三将宣布利率决定。台湾央行紧接着在周四召开第四季理监事会议。目前各方多认为，台湾央行料维持指标利率在1.875%不变。

交易员认为，若美联储本次会后声明趋向温和，则已维持一段时间强势的美元行情可能弱势向下，刺激一波非美货币的反弹。只不过，长期来看，强势美元的态势并未更改，美元虽可能修正但跌幅有限。

今日台币收盘再创逾四年新低，前波低位为2010年9月29日的31.380；今日主要交易区间在31.315-31.331，上日交易区间在31.243-30.311。

台湾股市周一收低。分析师指出，受国际油价持续下滑影响，今日台股跟随亚股回档修正。证交所资料，外资及陆资在台股卖超47.70亿台币，连续七个交易日共卖超329.76亿台币。

韩国韩元兑美元 周一收报1,099.1，较上日1,103.1走升。

本周全球重要经济事件与数据包括：

12/15(一)：美国纽约联储12月制造业指数、美国11月工业生産/制造业産出/産能利用率；

12/16(二)：德国12月Markit制造业/服务业/综合PMI、欧元区12月Markit制造业/服务业/综合PMI、德国12月ZEW经济景气判断指数/现况指数、日本11月贸易收支及进出口数据、美国12月Markit制造业PMI、美联储举行两日议息会议；

12/17(三)：欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)、美国11月CPI/第三季经常帐、美联储宣布利率决定，主席叶伦举行记者会、欧洲央行管理委员会会议，无利率决议；

12/18(四)：中国11月70个大中城市住宅销售价格月度报告、德国12月IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数、美国12月Markit服务业/综合PMI、美国11月领先指标/12月费城联储备制造业指数、欧洲理事会举行会议(至19日)、日本央行货币政策会议(至19日)；

12/19(五)：德国1月Gfk消费者信心指数/11月PPI指数、美国12月堪萨斯联储制造业指数/综合指数、日本央行公布政策决议、美国芝加哥联储总裁埃文斯发表演说、里奇蒙联储总裁拉克尔参与有关经济前景的小组讨论。

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报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.342 31.326 31.260-31.342 31.330 6.46 9.89

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