更新版 1-中国汇市：人民币收创近五个月新低，季节性因素等助推客盘购汇

* 人民币兑美元收创近五个月新低

* 中间价反弹并创近10个月新高

* 季节因素与国际油价疲弱助推客盘购汇 (更新收盘报价和评论)

路透北京12月15日 - 中国人民币兑美元 周一收创近五个月新低，与创近10个月新高的中间价逆向。尽管央行通过中间价维稳的意图不改，但年末购汇的季节性因素及近期国际油价持续疲弱，共同推动客盘购汇。当前市场多空分歧犹存，年末流动性偏差令汇价宽幅震荡成为新常态。

交易员称，在前几年人民币持续升值的背景下，基金或其他一些机构一般在年初开仓做空美元，做多人民币，年底再反向操作平仓，因而年末购汇需求较为旺盛；再加上近期国际油价 持续下挫，周末又失守60美元/桶大关，亦刺激油盘购汇。

一股份行交易员称，当前市场流动性偏差，“银行到年底要完成（存款）任务，所以也不见得会出来做大单。市场有一些单子出来，bid、offer都推得很快，所以市场动得也很大。”

另一外资行交易员表示，短期需关注国际油价与国际美元 走势。若石油价格续跌，中国作为石油消耗大国，石油储备料会加速增长，这将进一步刺激石油购汇盘；若美元持坚且其他非美货币续贬，人民币仍可能适当贬值。

中国央行周一公布数据显示，11月全部金融机构外汇占款增加22亿元人民币，连续第三个月增长。结合当月创新高的贸易顺差，和人民币对美元汇率出现贬值，可能意味着当月结汇需求持续下降，购汇需求则在上升。

全球汇市方面，日圆周一上涨，金融市场未受日本首相安倍晋三胜选影响，他的获胜基本在预料之内；欧元区通胀预期触及新低，令欧元处于守势。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1912 6.1869 -0.07% 中间价 6.1152 6.1184 0.05% 成交额 132亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.30% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 127 6.1819 6.1946 2014年来即期升贬值幅度 -2.22% 1年期美元/人民币掉期升水 1705

离岸人民币市场,北京时间17:11 今日 上日 1年期NDF 6.3065/95 6.31 CNH即期 6.1950/70 6.1953