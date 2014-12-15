《中国新债预测》国开行两期债收益率预测近二级，收官之作料需求尚可

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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* 招标品种: 第25和28期增发债
* 期限及金额上限：三年49.42亿元 ;七年50亿元
* 招标时间: 12月16日10:00-11:00
* 受访人数: 7位(券商、银行)
* 预测区间:4.14%-4.22%；4.20%-4.31%
* 预测均值:4.16%；4.26%
路透上海12月15日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发两期固息金融债。路透调查显示，虽然年底资金忧虑推升近期现券二级市场谨慎心态，但是该期债作为国开行年底收官之作，料非市场因素将一定程度支撑明日新债需求，收益率定位接近或略低于二级。
不过他们并认为，由于明日央行公开市场逆回购是否出手不确定性仍存，或将成为左右新债招标的干扰因素之一。
“明天是最后一期国开，估计需求不会太差。”上海一银行交易员表示，不过不知道央行会不会为了对冲IPO给放点逆回购。
上海另一交易员则表示，考虑到农发行上周最后一期新债也比预期稍好一点，预计结果应该会稍低于二级市场，而且作为国开行最后一期新债需求应该还算可以。
银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，3/7年最新收益率分别为4.2010%和4.2500%。
银行间市场周一早盘现券收益率和利率互换(IRS)以震荡为主，因机构对后市方向判断不明，加之股市亦不似前期火爆，对债市影响减弱。唯受新股发行等因素影响的资金面目前略紧，增加现券卖压。
明日述两期债分别为该行今年第25期 和28期 的增发债。
具体发行条款如下：
第25和28期增发债
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发行上限 三年49.42亿元 ;七年50亿元
期限/计息方式 3/7年固息
招标时间 12月16日上午10:00-11:00
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 12月18日
起息日 3年：10月17日
7年：11月20日
分销期 12/17-12/18
上市日 12月24日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。(完)
(发稿 吴芳； 审校 曾祥进)
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