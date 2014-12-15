《路透晚报》--12月15日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲政府预计预算赤字将大增，受大宗商品价格挫跌影响

澳洲政府预期在截至2015年6月的财政年度，预算赤字将增至404亿澳元(332亿美元)，因关键资源出口价格下跌，薪资增长乏力，导致税收出现缺口。澳洲政府周一公布了年中预算展望，国库部长霍基预测，澳洲经济2014/15年度将增长2.5%，未来几年将提速至3.5%，失业率有可能升至6.5%的峰值。评级机构标准普尔和穆迪已经表示，澳洲预算状况恶化不会对其AAA评级造成威胁。

--日本央行短观显示企业信心脆弱，安倍经济振兴之路艰巨

日本第四季大型制造业景气判断指数略下滑，企业预期未来状况会更加恶化，凸显首相安倍晋三重振经济之路面临挑战。短观调查显示，12月大型制造业景气判断指数为正12，较9月下滑1个点，且逊于路透调查预估的正13。3月大型制造业景气判断指数降至正9，部分缘于企业担心安倍和日本央行采取的种种措施将削弱日圆，并大幅推高进口成本。

日本首相安倍晋三的执政联盟在周日的众院选举中大胜，确保其可以坚持刺激通胀的经济政策和采取有力的安全立场。但投票率创下纪录低点，显示民众普遍对其执政表现不太满意。部分人士认为他的胜选将为日本带来灾难性的后果：日圆崩盘及通胀失控。他们指出，安倍经济学、也就是大量印钞并通过举债支出以拉抬日本走出长达20年的通缩与停滞，不但毫无成效，并正在迈向灾难。

--悉尼中心区咖啡馆发生人质劫持事件，警方仍在处理

悉尼市中心的咖啡馆周一早间发生人质劫持事件，透过窗户可看到黑色的旗帜，上面有白色的阿拉伯文字。这令人担心事件可能与伊斯兰激进分子有关。全副武装的警察包围了Lindt咖啡馆，该咖啡馆位于澳洲央行所在的马丁广场(Martin Place)，这里还有数家商业银行，离新南威尔士州议会也很近。

美国驻悉尼领事馆已经疏散人员。数家主要银行关闭事发地点附近的分行。澳洲政府的预算报告也不得不推迟一小时发布。在对峙期间，有数名人质跑出咖啡馆。澳洲警方称正在与劫持者进行谈判。

据最新消息，澳洲警方正在监控据称是悉尼一家咖啡馆内被劫持人质在社交媒体上发出的要求，并表示“局面已控制在一个区域内”。Network 10电视台报导称，两名女性人质打电话传达绑匪的讯息，称有两枚炸弹放置在悉尼其他地方。另外自称是人质者在社交媒体上表示，绑匪希望直接与澳洲总理艾保德(Tony Abbott)对话。

--新西兰元贸易加权指数纳入人民币，降低美元比重

新西兰央行周一宣布调整计算新西兰元贸易加权指数的方法，以更好地反映与中国的贸易联系日益加强，同时降低美元、欧元和日圆在指数中的比重。从周三开始，澳元在新西兰元贸易加权指数中所占比重将为21.98%，为占比最大的币种，高于目前的21.61%。该指数还将纳入人民币，比重将为20.09%。美元目前的比重为31.71%，本周将降至12.34%，欧元比重将从26.85%降至10.87%。

--世贸有关削减IT产品关税谈判失败，中韩LCD分歧成绊脚石

有关削减数百个信息科技产品贸易关税的谈判周五失败，一项估计涉及1万亿(兆)美元的全球贸易协议被迫延迟。此次谈判是要修订已经出台17年之久的世贸信息科技协议(Information Technology Agreement)，在现有可享受零关税和免税贸易待遇的数百个产品基础上，再增加大约200多种产品。一些与会者表示，中国和韩国在液晶显示器(LCD)问题上的协商陷入僵局，导致谈判失败。

--香港铜锣湾完成清场道路重开，逾两个半月占领运动终落幕

香港警方周一中午完成最后一个被示威人士占领的地区--铜锣湾的清场行动，并拘捕在场17名不愿在限期前自愿离开封锁区的人士。目前怡和街东行线的马路已经重开。这场持续79天，争取民主普选的＂占领运动＂终于告一段落。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌1.6%至四周低点，安倍胜选消息不敌油价拖累

日本股市日经指数周一收低，跌至四周低点， 因油价挫至五年半低位，打击美国股市，并引发全球经济成长疲软疑虑。日经指数收跌1.6%，至17,099.40，为11月17日以来最低。东证股价指数跌1.5%，至1,379.29。

--中国股市：沪综指震荡收升0.5%，基建板块大涨提振市场人气

中国股市沪综指震荡收升，基建板块大涨提振市场人气。分析师称，本周新股开始发行对资金面压力较大，权重蓝筹股仍存在回调压力，短期大盘以震荡休整为主；不过整体市场人气仍较高，计算机、基建等板块交投活跃，带动股指盘中探底回升。沪综指收报2,953.42点，涨15.25点或0.52%，上证A股今日成交4,109亿元人民币，上个交易日为4,199亿元。

--香港股市：收低，受金融和地产股疲势拖累

香港股市收低，尽管尾盘在内地股市的带动下迎来一波涨势。投资者抛售内地相关金融类股和房地产股。恒生指数下跌1.0%至23,027.85点，恒生国企指数跌0.2%至11,212.65点。

--汇市：日圆在震荡交投中小升，受益于避险意愿升温

日圆兑美元和欧元在极其动荡的走势中上扬，投资者从日本股市暴跌和避险意愿升温中获得走势指引。但市场人士将周一汇市波动走势归因于美联储本周会议前的仓位调整。0850GMT，美元兑日圆跌约0.28%报118.43日圆，此前低见117.78。汇价仍高于上周四所及两周低位117.44，且距一周前触及的七年高位121.86很远。

--国际油市：油价跌宕起伏，在触及五年半低点后又反弹向62.5美元

油市走势震荡，在国际能源署(IEA)下调需求成长前景后，油价一度跌至五年半低点，之后则又因制造业数据改善憧憬而反弹。0830GMT，布兰特原油1月期约上涨0.73美元，报每桶62.58美元。美国原油期货上涨0.57美元至每桶58.38。

--全球金市：现货金下滑，美国升息隐忧浮现

现货金回落，上周曾创两个月来最大周线涨幅；目前市场预期美联储的升息脚步将更加接近。美联储本周将召开政策会议，而近期一连串数据显示美国经济趋强，可能更加巩固美联储政策立场趋紧的理由。0832GMT时，现货金跌至每盎司1,213.30美元。金价上周攀升2.6%，为10月以来最大周线涨幅。

--金属期市：伦铜未受油价下跌影响，中国推出刺激举措憧憬提供支撑

伦敦期铜持稳，尽管原油价格急跌，期铜仍站稳脚跟，因市场预期中国政府将采取行动来支撑经济，并且铜供应料将收紧。0707GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平于每吨6,492美元。上海期交所2月期铜较上周五收盘价的涨幅缩小，日内涨0.8%，报每吨46,710元人民币。铝价和锌价分别较上周触及的近两个月低点和六个月低点反弹了约0.5%。