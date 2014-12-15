《中国债市每日综述》现券及IRS窄幅波动，资金收紧续盼央行出手

* 现券及IRS均窄幅波动

* 资金显收紧迹象，因IPO临近等因素叠加

* 流动性压力可能进一步加大

* 市场关注逆回购会否重启及MLF续做情况

路透上海12月15日 - 中国银行间债市周一现券及IRS(利率互换)均窄幅波动，整体气氛仍略偏谨慎。因新股IPO临近以及月度缴税等多重因素叠加，资金面显收紧迹象且压力有可能进一步加大，市场仍在期盼央行出手相助。

交易员认为，短期内政策面和资金面动向仍将是影响债市的主要因素，首先要关注明日央行公开市场会否重启逆回购；而9月央行面向大行进行的中期借贷便利(MLF)操作本周将到期，对于央行是否续做或者有更多的流动性支持动作，市场仍在密切关注。

“（收益率）上午上了一些，后来都回来了，估计还在等明天的公开市场吧。”上海一银行交易员称，

上海另一银行交易员则谈到，目前现券主要仍受资金面形势压制，而若本周流动性的压力持续上升，央行放水支持的可能性也在增加，不过是使用公开市场工具还是沿用之前的定向工具仍难预料。

中国中央国库现金管理操作室周一公告，财政部和央行将于周四(18日)进行今年第12期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，操作量600亿元人民币，期限三个月(91天)。

三季度央行创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

上述交易员并表示，由于近期资金面一直不太乐观，现券收益率曲线也逐步平坦化，目前已近似一条直线，“（国开债）都已经不是曲线了，基本是平的。”

剩余期限约9.10年的国开行固息债140205券最新成交收益率 为4.23%，与上日尾盘持平；而剩余期限0.40年和2.32年的国开行固息债140212券、140208券最新成交收益率 则分别报在4.2199%及4.23%，与10年国开债相差无几。

国债期货主力合约TF1503 今日亦呈弱势小幅震荡，收报95.756元人民币，跌0.026元或0.03%，成交量则进一步萎缩至不足5,000手。

**多种因素叠加，资金面趋紧**

银行间市场周一主要质押式回购利率 继续下行，一个月期品种则涨逾20bp(基点)。交易员表示，今日例行缴准叠加月度缴税陆续开始，致隔夜品种拆借稍显不易；而新股IPO即将启动，七天、14天品种需求续升温；相较之下，跨年资金则最为紧俏。

他们并指出，年底临近，在多种因素综合影响下，市场流动性收紧疑虑升温，机构暂关注央行公开市场如何操作以及非公开定向进一步动向。

“隔夜不太好借，七天、14天有价无市，更不好借，今天应该是缴准和缴税，”上海一银行交易员称，七天和14天都是考虑IPO的影响。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。

她谈到，一个月回购利率已超过6%，现在寄望年底财政存款投放能够有所助益；而央行公开市场逆回购大概率应该会出手，但是现在感觉还没到时点。

央行公开市场上周继续空窗操作。尽管年末因素叠加新股集中申购令资金面临挑战，但市场热盼的逆回购仍未能再现江湖；央行无为而治的背后，则是机构对其非公开定向放水的宽松预期不断升温。

东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，本周公开市场没有到期资金，并且周四和周五将面临着七支新股申购，届时锁定资金将对市场造成一定的冲击。而公开市场操作来看，央行前期不作为预示本周即使有公开市场逆回购，其操作规模也是有限的。

“我们倾向于央行会进一步放松货币政策，如小规模的逆回购、降准并配合窗口指导，或者继续定向投放且规模较大，”他称。

最新一批A股首次公开发行（IPO）的12家公司本周起开始密集招股，网上申购日集中于12月18日-23日。（欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选 ）

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,559.99亿元，较上日的10,168.21亿元稍增；其中，隔夜品种成交7,527.94亿元，上日为7,948.22亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6488 2.6405 +0.83 7,527.94

七天 3.5250 3.7450 -22.00 1,590.22

14天 4.1907 4.3361 -14.54 902.14

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.9900 1.4300 -44.00 --

七天 5.2100 3.1050 +210.50 --

14天 7.0200 6.4300 +59.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8500 2.7200 +13.00 --

七天 3.5500 3.8100 -26.00 --

14天 4.4500 4.4500 0.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6540 2.6510 +0.30 --

七天 3.6050 3.5870 +1.80 --

三个月 4.4200 4.3313 +8.87 --