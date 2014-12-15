中国债市：信用债估值多小涨，低评级品种幅度相对明显--NAFMII

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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路透上海12月15日 - 中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周一最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，各期限信用债估值多数小幅上涨，低评级品种变化相对明显。
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。
以下为各品种的具体估值情况:
发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 4.79 +0 4.85 +0 5.09 -1 5.23 +1
AAA 4.91 +1 5.04 +0 5.27 +1 5.46 +2
AA+ 5.22 +1 5.45 +4 5.78 +2 6.00 +4
AA 5.58 +5 5.89 +3 6.30 +0 6.58 +2
AA- 6.63 +3 7.10 +4 7.57 +2 8.08 +3
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 5.33 +1 5.58 +0 5.73 +1 5.94 +0
AAA 5.67 +2 5.91 +1 6.14 +1 6.35 +1
AA+ 6.27 +2 6.53 +2 6.75 +1 7.04 +1
AA 6.92 +3 7.17 +1 7.41 +1 7.82 +1
AA- 8.55 +3 8.73 +3 9.09 +2 9.33 +1
银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。
交易商协会此前曾表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限。现有估值机构为30家。(完)
参看详情，可点选交易商协会网站 here (整理 吴芳; 审校 李宏薇/曾祥进)
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