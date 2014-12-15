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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 16:53 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收盘大涨4%，因泰国政府出手托市

“这对胶价可能产生了一些影响，”东京一交易商称。“市场最近下行之后，有些买家等着承接。”

TOCOM指标5月期胶 <0#2JRU:>收高8日圆，至203.9日圆，盘中短暂触及一周高位204.6日圆。

上海期交所5月期胶 上涨280元人民币，收报12,455元。

新加坡商品交易所(SICOM)1月期胶 最新报148.50美分，上涨2.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王丽鑫/蔡美珍；审校 于春红)
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