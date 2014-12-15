亚洲橡胶：TOCOM期胶收盘大涨4%，因泰国政府出手托市

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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“这对胶价可能产生了一些影响，”东京一交易商称。“市场最近下行之后，有些买家等着承接。”
TOCOM指标5月期胶 <0#2JRU:>收高8日圆，至203.9日圆，盘中短暂触及一周高位204.6日圆。
上海期交所5月期胶 上涨280元人民币，收报12,455元。
新加坡商品交易所(SICOM)1月期胶 最新报148.50美分，上涨2.5美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王丽鑫/蔡美珍；审校 于春红)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。