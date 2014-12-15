亚洲房地产：明年机构级资产仍会受追捧，中国资金继续区外投资--高力

路透上海12月15日 - 商业地产服务商--高力国际周一发布2015年亚洲房地产市场展望报告指出，明年亚洲经济持续增长，应会令区内的机构级资产持续受到追捧。但由于收益率受压及货源短缺，包括中资在内的资金可能会继续流出亚洲以寻求机遇。

报告认为，与过去几年比较，明年的不同之处在于外来资金量将会大幅增加，因为机构投资者需要实现配置平衡。目前他们在亚洲的投资不算多，有必要在此地区提高房地产投资。

高力国际亚洲资本市场董事总经理邓文杰表示，“预期部分亚洲国家政府考虑到住宅价格和经济增长放缓，将会放宽现行降温措施。我们已经看到了一些长线投资者在目前市况放缓之际，风险减轻，积极寻求售价合理的投资项目。”

中国内地投资者则可能会继续在亚洲及亚洲以外的地区抢购房地产，今年中国发展商及保险公司的对外投资预计会增长7%达95亿美元。

高力国际华东及西南区董事总经理翁琳指出，随着新参与者入市，寻找国际投资项目的投资者类型也日益多样化。在未来数年，预计中国投资者将把投资范围拓展至更广泛的资产类型，交易规模也会随之扩大。

除了欧美及澳大利亚等发达国家外，香港亦是中资的投资热土。高力国际香港副董事总经理胡孝直指出，由于购房者争相购置具有增值潜力的物业，2015年香港楼市将继续保持活跃。目前，中国投资者是全球规模最大的外国购房者群体，而且他们的境外抢购潮很可能会继续加剧。