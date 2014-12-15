新兴汇市：土耳其里拉兑美元跌至1月以来低点

路透伊斯坦堡12月15日 - 土耳其里拉兑美元 周一跌至2.31，为1月以来最低，因本周稍晚将有美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议，且土耳其政治紧张情势升高。

交易员指出，土耳其里拉表现落后于其他新兴市场货币，部分是因为周末期间警方突击亲近伊斯兰教士葛兰(Fethullah Gulen)的媒体；土耳其总统指控葛兰策动叛国。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)