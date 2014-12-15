基金产业：CVC Capital将聚焦于日本消费、零售及医疗保健业

路透东京12月15日 - 全球私募股权投资公司CVC Capital Partners Ltd 驻东京一位高管称，该公司将以日本消费、零售和医疗保健业为投资目标。

CVC Capital Asia Pacific日本公司的董事总经理Norimitsu Niwa称，CVC希望在每宗交易中找到它能投入200至400亿日圆现金的交易。今年稍早该公司为在亚洲展开投资而筹资35亿美元。

“我们希望能通过我们的投资支持日本企业在亚洲的扩张，”Niwa周一接受采访时称。

CVC Capital近期在日本表现活跃。TechnoPro Holdings Inc 进行首次公开上市(IPO)时，CVC Capital抛售了其多数股权；TechnoPro是CVC Capital于2012年投资的一家科技人才服务公司。

“战略买家及其他私募股权投资公司就可能接手TechnoPro股权，一直在与我们接洽，”Niwa称，“但我们选择在IPO时出售该公司，因为这样该公司的名声价值才会提高，而这又将提高雇员的士气和积极性。”

上月CVC以约1.5亿日圆买入电讯企业Arteria Networks的约50%股权，后者是贸易商丸红 旗下子公司。