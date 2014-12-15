欧洲央行：管委诺沃特尼称，央行刺激举措需辅以财政政策才能奏效

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透维也纳12月15日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周一称，只有在辅以财政政策的情况下，欧洲央行扩大资产负债表来刺激经济和避免通缩的举措才能奏效。他还称没有进一步下调利率的空间。
“在欧洲央行看来，从宏观经济和金融稳定性角度，阻止资产负债表缩小是合理作法；但大家都必须认识到，只有辅以适当财政政策的情况下，这个举措才会奏效，才会呈现宏观经济的正面效应，”他在奥地利央行公布半年度金融稳定性报告后的新闻发布会上表示。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)