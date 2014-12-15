欧洲央行：管委诺沃特尼称，央行刺激举措需辅以财政政策才能奏效

路透维也纳12月15日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周一称，只有在辅以财政政策的情况下，欧洲央行扩大资产负债表来刺激经济和避免通缩的举措才能奏效。他还称没有进一步下调利率的空间。

“在欧洲央行看来，从宏观经济和金融稳定性角度，阻止资产负债表缩小是合理作法；但大家都必须认识到，只有辅以适当财政政策的情况下，这个举措才会奏效，才会呈现宏观经济的正面效应，”他在奥地利央行公布半年度金融稳定性报告后的新闻发布会上表示。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)