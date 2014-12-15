标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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路透伦敦12月15日 - 以下为IronFX Global分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：在50日移动均线寻获支撑并突破黑色下行趋势线后上涨。不过，涨势在200日移动均线前暂停，欧洲盘初期间再度下跌，再次下探1.2410美元处的支撑线。跌破这个障碍后，可能下探1.2360美元处的支撑线。短期动能信号支持这一判断，并提高了下跌并测试起支撑作用的下行趋势线的可能性。从日线图看，汇价在50日和200日移动均线下方的高点和低点都在下移，因此保持整体向下的趋势。日线动能指标出现正面背离，价格行为仍有效，表明长期下行趋势正在失去动能，进一步向上修正的波浪可能快要出现。
美元/日圆：亚洲时段展开盘整，保持在阻力位120.00日圆至117.35日圆的支撑位之间。在有信心进一步上涨前，我认为会再次突破120.00日圆的关键水准。只要汇价低于该水平，就有可能延续向下修正的走势。我们的日线动能指标支持这一判断：14日相对强弱指标(RSI)在50附近找到支撑，目前走势向下；而乖离率的移动平均值(MACD)尽管位于极高水平，但位于触发线下方，并且也趋势向下。至于整体趋势，汇价在50日和200日移动均线上方的高点和低点仍在上移，使得整体趋势保持向上。因此，我认为近期回落走势或回落扩大的走势都是较长期上行趋势的回档。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2439 1.2460 -0.17 -9.50 1.3745
美元/日圆 118.60 118.77 -0.14 +12.63 105.30
欧元/日圆 147.54 147.76 -0.15 +2.01 144.63
美元/瑞郎 0.9656 0.9640 +0.17 +8.15 0.8928
英镑/美元 1.5728 1.5718 +0.06 -5.00 1.6556
美元/加元 1.1564 1.1581 -0.15 +8.89 1.0620
澳元/美元 0.8248 0.8240 +0.10 -7.46 0.8913
新西兰元/美元 0.7751 0.7776 -0.32 -5.54 0.8206
欧元/瑞郎 1.2009 1.2008 +0.01 -2.14 1.2271
欧元/英镑 0.7908 0.7926 -0.23 -4.69 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.4075 9.3979 +0.10 +6.33 8.8474
美元/挪威克朗 7.3802 7.3645 +0.21 +21.66 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。