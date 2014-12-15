欧元/美元：在50日移动均线寻获支撑并突破黑色下行趋势线后上涨。不过，涨势在200日移动均线前暂停，欧洲盘初期间再度下跌，再次下探1.2410美元处的支撑线。跌破这个障碍后，可能下探1.2360美元处的支撑线。短期动能信号支持这一判断，并提高了下跌并测试起支撑作用的下行趋势线的可能性。从日线图看，汇价在50日和200日移动均线下方的高点和低点都在下移，因此保持整体向下的趋势。日线动能指标出现正面背离，价格行为仍有效，表明长期下行趋势正在失去动能，进一步向上修正的波浪可能快要出现。

美元/日圆：亚洲时段展开盘整，保持在阻力位120.00日圆至117.35日圆的支撑位之间。在有信心进一步上涨前，我认为会再次突破120.00日圆的关键水准。只要汇价低于该水平，就有可能延续向下修正的走势。我们的日线动能指标支持这一判断：14日相对强弱指标(RSI)在50附近找到支撑，目前走势向下；而乖离率的移动平均值(MACD)尽管位于极高水平，但位于触发线下方，并且也趋势向下。至于整体趋势，汇价在50日和200日移动均线上方的高点和低点仍在上移，使得整体趋势保持向上。因此，我认为近期回落走势或回落扩大的走势都是较长期上行趋势的回档。