中国个股：1-11月中国建筑新签建筑合同额同比增11.2%，地产销售下滑

路透北京12月15日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 周一公布，1-11月建筑业务新签合同额11,961亿元人民币，比上年同期增长11.2%；但地产业务的销售额和销售面积均出现同比负增长。

刊登在上海证券交易所的公告显示，1-11月中国建筑基础设施业务部分同比增19.6%，而勘察设计同比则下降15%；同时境外业务与上年同期增长24.8%。

在实务量指标上，竣工面积、施工面积和新开工面积呈下降趋势，分别为35.4%，21.4%和17.2%。

公告亦显示，1-11月中国建筑地产业务销售额和销售面积同比均有所下滑，比上年同期相比分别下滑8.1%和10.3%。

中国建筑上周一收报5.96元，过去一个月涨逾35.16%。(完)

浏览公告详情，请点击上证所公告 here（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)