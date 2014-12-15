《全球汇市》日圆在震荡交投中上扬，欧元处于守势

本周汇市的主要焦点是美联储将在周二和周三举行的2014年最后一场政策会议。政策声明和经济预测将在周三1900GMT时公布，之后联储主席叶伦将举行记者会。

外界认为叶伦宁愿表现得立场温和，也不愿冒险发出联储首次升息将很快来临的信号，唯恐这会惊动金融市场。美国经济或能有相对良好的表现，但欧元区、日本和中国的经济乏力加大了美国经济放缓的风险。

“大家是在关注美联储，目前市场琢磨的是油价，但中期来看会更多地取决于货币政策，而不是市场波动。不过年底将近，存在一些推动大家关闭仓位的刺激因素，”花旗的O'Byrne说。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2435 1.2460 -0.20 -9.53 1.3745

美元/日圆 118.59 118.77 -0.15 +12.62 105.30

欧元/日圆 147.49 147.76 -0.18 +1.98 144.63

美元/瑞郎 0.9657 0.9640 +0.18 +8.17 0.8928

英镑/美元 1.5721 1.5718 +0.02 -5.04 1.6556

美元/加元 1.1570 1.1581 -0.09 +8.95 1.0620

澳元/美元 0.8251 0.8240 +0.13 -7.43 0.8913

新西兰元/美元 0.7754 0.7776 -0.28 -5.51 0.8206

欧元/瑞郎 1.2010 1.2008 +0.02 -2.13 1.2271

欧元/英镑 0.7907 0.7926 -0.24 -4.70 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.3935 9.3979 -0.05 +6.17 8.8474

美元/挪威克朗 7.3730 7.3645 +0.12 +21.54 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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