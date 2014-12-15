香港个股：广州富力地产以5.3亿元人民币向大股东收购惠州酒店资产

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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路透香港12月15日 - 中国房地产商--广州富力地产 周一宣布，将以5.3亿元人民币向两名主要股东李思廉及张力，收购惠州一家持有酒店及住宅发展土地资产的公司全部股权。
公司的声明称，将予收购的为惠州市金鹅实业有限公司全部权益，其拥有惠州横沥镇一家五星级酒店--惠州洲际度假酒店，包括200间客房及21栋渡假屋。
此外，该公司亦拥有该酒店周边的若干土地，可用于开发住宅渡假屋以供出售。部分土地已开发，其上已建有合共79栋住宅渡假屋。尚未开发的土地的地盘面积为32.8万平方米，其上可开发建筑面积14.82万平方米的住宅渡假屋以供销售。
李思廉及张力分别拥有惠州金鹅的50%股权，两人为公司联席董事长。
富力地产今天收低0.32%，报9.22港元，过去一个月升近9%。（完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。