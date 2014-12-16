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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 17:02 BJT

台湾债市：103/13期10年公债中，证券业买超2亿台币

路透台北12月16日 - 台湾柜台买卖中心周二
公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/13A03
113=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)
    
    10年公债103/13期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      6.50      8.50        -2.00
     证券业      2.50      0.50        +2.00
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