投行观点：中国需更多财政刺激措施，港股升势可延至明年首季--中信里昂

路透香港12月15日 - 中信里昂证券周一表示，中国需要更多财政刺激措施以推动经济增长，在减息预期以及政策方向更为明朗的支持下，预料港股升势可以持续至明年3月。

中国内地及香港策略研究部主管张耀昌在记者会上称，最近股市受减息刺激而大涨，但减息只能缓解由房地产和产能过剩所带来的通缩压力，不能带动经济增长，从近期的工业生产等经济数据可见，中国需要更多财政刺激措施。

“估计12月的PMI软化，反映经济疲弱，短期对市场带来压力。”他说，预期股市暂时不会再大幅走高，惟目前的升势可望持续至明年3月。

他并称，预期中国有可能要到明年首季末才会再次减息，因为央行不希望过快减息会引发大量资涌入股市。

“中国11月份通胀只有1.4%，但是传媒报导明年官方CPI目标3.5%，反映出政府已经预留了减息空间。”他称。

中信里昂设定2015年恒生指数和恒生国企指数目标分别为26,500点和12,300点，较现水平约有15%及10%潜在升幅。

张耀昌说，预期2015年股市整体表现好于今年，2016年改革红利将会浮现。但明年股市造好主要由于风险溢价下降，企业盈利则面临下调压力，因银行和能源板块受累于减息和油价大跌，而这些因素尚未反映在市场估值之上。

个股方面，中信里昂选出阿里巴巴 、百度 、中国交通建设 、平安保险 、银河娱乐 、长城汽车 、华电福新 、京东 、电讯盈科 、申洲国际 以及万科 为10大首选股。