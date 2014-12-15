香港新股：大连万达定价料处于指导价区间的上半部分--IFR

路透香港12月15日 - 汤森路透旗下IFR周一援引承销商给投资者的信息报导，中国地产开发商大连万达商业地产股份有限公司将把其香港首次公开上市(IPO)的定价定在预估区间的上半部分。

据路透看到的条款清单，大连万达商业地产将在IPO中发行6亿股新股，指导价区间为每股41.80–49.60港元。如果处于预估区间的高端，那么大连万达将融资298亿港元(合38.4亿美元)。

投资银行通常在IPO建档期间向基金经理发出信息，告知他们进程如何，以及投资者是否需要调整买价，来提高获得配置的几率。

大连万达没有立即回复要求对IPO建档发表评论的电子邮件。(完)