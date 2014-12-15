版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 15日 星期一 18:02 BJT

俄罗斯金融市场：CDS升至500个基点，美元债利差升至600个基点

金融数据商Markit称，俄罗斯五年期信用违约互换(CDS)触及500个基点的五年半新高，较上周五上涨12个基点。

同时，俄罗斯美元债较美国可比公债利差 升破600个基点。(完) (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐