欧洲汇市：英镑走坚，但若英国通胀趋疲则涨势将受限

Swissquote分析师Ipek Ozkardeskaya说：“不过，英镑方面本周事件很多，周二、周三和周四分别有通胀、就业和零售销售数据。数据偏弱对于英镑多头来说是个风险。”

11月英国CPI同比升幅预计会降至1.2%。11月失业率预计小幅下降，而薪资表现料超越通胀，从而会给英镑以提振。不过交易员表示，除非投资者将加息预期时间大幅提前，否则英镑不太可能涨的太多。

法国巴黎银行在一份报告中称：“欧盟的经济学家预计薪资增速再度加快，同比升幅将达到1.5%，这符合我们对于英国央行不会将加息推迟到2015年8月以后的预期。”

目前许多投资者预计英国央行明年下半年加息，还有一些预计2016年年初以前不会加息。(完)

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