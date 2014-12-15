欧洲汇市：英镑走坚，但若英国通胀趋疲则涨势将受限

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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Swissquote分析师Ipek Ozkardeskaya说：“不过，英镑方面本周事件很多，周二、周三和周四分别有通胀、就业和零售销售数据。数据偏弱对于英镑多头来说是个风险。”
11月英国CPI同比升幅预计会降至1.2%。11月失业率预计小幅下降，而薪资表现料超越通胀，从而会给英镑以提振。不过交易员表示，除非投资者将加息预期时间大幅提前，否则英镑不太可能涨的太多。
法国巴黎银行在一份报告中称：“欧盟的经济学家预计薪资增速再度加快，同比升幅将达到1.5%，这符合我们对于英国央行不会将加息推迟到2015年8月以后的预期。”
目前许多投资者预计英国央行明年下半年加息，还有一些预计2016年年初以前不会加息。(完)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)