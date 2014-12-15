欧元债市：油价下跌增强了ECB行动预期，欧元区公债价格获得支撑

这对许多欧元区高负债国家不利。惠誉周五调降法国评等，由AA+降至AA，成为最新一家看衰法国减赤及减债计划的评等机构。

10年期德国 及法国 公债收益率各上涨2个基点，分别升至0.64%及0.91%，略高于上周低位。

意大利 及西班牙10年期公债收益率 分别小升至2.08%及1.89%。

虽然油价下跌将损及欧元区的能源出口贸易伙伴，但这也可能提振国内支出。因此投资人将密切注意周二公布的制造业及服务业产出初值数据。

欧洲央行周一稍晚将宣布每周的资产购买。(完)

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