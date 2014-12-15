欧元债市：油价下跌增强了ECB行动预期，欧元区公债价格获得支撑

标题新闻：英国首相特雷莎梅称尽管民调显示保守党领先，但竞选活动刚开始结果不确定不会想当然
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这对许多欧元区高负债国家不利。惠誉周五调降法国评等，由AA+降至AA，成为最新一家看衰法国减赤及减债计划的评等机构。
10年期德国 及法国 公债收益率各上涨2个基点，分别升至0.64%及0.91%，略高于上周低位。
意大利 及西班牙10年期公债收益率 分别小升至2.08%及1.89%。
虽然油价下跌将损及欧元区的能源出口贸易伙伴，但这也可能提振国内支出。因此投资人将密切注意周二公布的制造业及服务业产出初值数据。
欧洲央行周一稍晚将宣布每周的资产购买。(完)
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(编译 高琦/蔡美珍；审校 艾茂林/王洋)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。