CNH动态：离岸人民币续在6.20元附近弱势波动，短期料持续震荡市

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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路透北京12月15日 - 香港离岸人民币即期 周一延续上周弱势，继续在6.20元下方波动，稍弱于境内汇率。交易员认为，短期6.20元支撑位仍然有效，CNH汇率有可能在附近继续盘整，但需关注中间价动向。
“如果中间价走贬，那汇率可能就哗哗跟着贬了。如果有效突破6.20元，那可能会跌到6.23。”一中资银行交易员说。
他认为，当前中间价保持稳中偏强走势，对于境内外汇率仍有一定牵引作用，如果该趋势延续的话，人民币汇率可能会保持在6.15~6.20做区间震荡。
在岸汇率方面，人民币兑美元 周一收创近五个月新低，与创近10个月新高的中间价逆向。尽管央行通过中间价维稳的意图不改，但年末购汇的季节性因素及近期国际油价持续疲弱，共同推动客盘购汇。当前市场多空分歧犹存，年末流动性偏差令汇价宽幅震荡成为新常态。
全球汇市方面，日圆周一上涨，金融市场未受日本首相安倍晋三胜选影响，他的获胜基本在预料之内；欧元区通胀预期触及新低，令欧元处于守势。 （完）
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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