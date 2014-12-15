中国期货：大商所下周五将上市第二批夜盘品种，包括豆粕、铁矿石等

路透北京12月15日 - 中国大连商品交易所周一称，将自下周五(26日)21:00起上市第二批夜盘品种的夜盘交易，夜盘品种包括豆粕、豆油、黄大豆一号、黄大豆二号、焦煤和铁矿石。

刊登在大商所网站的通知指出，为保障第二批夜盘品种的正常开展，各有关单位要根据交易所相关业务规则、指引和相关规定，认真做好夜盘品种的交易上市运行的各项准备工作,确保市场平稳运行。

上期所于去年7月推出黄金、白银夜盘交易，并于当年12月增加了铜、铝、铅、锌四个有色品种的夜盘交易；大商所也于稍早推出了焦炭和棕榈油的夜盘交易。郑州商品交易所亦于上周五（12日）开启白糖、棉花、菜粕、甲醇和PTA(精对苯二甲酸)的夜盘交易。（完）