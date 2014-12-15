欧元区经济：量化宽松措施前景依托于经济状况--ECB管委诺沃特尼

路透维也纳12月15日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示，欧洲央行决策者并没有提前承诺购买主权债，以提振欧元区经济成长和通胀，强调称他们将把整体经济状况纳入考量。

“这适用于欧洲央行管委会每个成员国，没有不受约束和无条件的同意，但还是要看经济走势，”他在记者会上表示。