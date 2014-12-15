欧元区经济：量化宽松措施前景依托于经济状况--ECB管委诺沃特尼

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透维也纳12月15日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示，欧洲央行决策者并没有提前承诺购买主权债，以提振欧元区经济成长和通胀，强调称他们将把整体经济状况纳入考量。
“这适用于欧洲央行管委会每个成员国，没有不受约束和无条件的同意，但还是要看经济走势，”他在记者会上表示。
他称，欧洲央行为提振银行业借贷而提供的低息长期贷款放贷情况，对欧洲央行的资产负债表不会产生很大影响。欧洲央行本希望籍此扩大资产负债表。(完)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)