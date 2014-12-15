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货币新闻 | 2014年 12月 15日 星期一 19:03 BJT

欧元区经济：量化宽松措施前景依托于经济状况--ECB管委诺沃特尼

路透维也纳12月15日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示，欧洲央行决策者并没有提前承诺购买主权债，以提振欧元区经济成长和通胀，强调称他们将把整体经济状况纳入考量。

“这适用于欧洲央行管委会每个成员国，没有不受约束和无条件的同意，但还是要看经济走势，”他在记者会上表示。

他称，欧洲央行为提振银行业借贷而提供的低息长期贷款放贷情况，对欧洲央行的资产负债表不会产生很大影响。欧洲央行本希望籍此扩大资产负债表。(完)
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