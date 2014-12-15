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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 18:07 BJT

中国能源：11月全社会用电量4,632亿千瓦时，同比增长3.3%--国家能源局

路透北京12月15日 - 中国国家能源局周一公布，11月份，全社会用
电量4,632亿千瓦时，同比增长3.3%；1-11月，全国全社会用电量累计50,
116亿千瓦时，同比增长3.7%。
    
    刊登在能源局网站的数据显示，1-11月的全社会用电量中，分产业看
，第一产业用电量925亿千瓦时，同比增长0.4%；第二产业用电量36,744
亿千瓦时，同比增长3.8%；第三产业用电量6,071亿千瓦时，同比增长6.1
%；城乡居民生活用电量6,376亿千瓦时，同比增长2.0%。
   
    此外，1-11月，全国电源新增生产能力（正式投产）6,706万千瓦，
其中，水电1,821万千瓦，火电3,405万千瓦。
    
 全国电力工业统计数据一览表
 指标名称           计算单位  本月         本月止累计
 绝对量             增长      绝对   增长            
                              量                     
 全国全社会用电量   亿千瓦时  4,632  3.3   50,116    3.7
 其中:第一产业用电  亿千瓦时  72     -6.5  925       0.4
 量                                                  
 第二产业用电量     亿千瓦时  3,531  2.7   36,744    3.8
 工业用电量         亿千瓦时  3,469  2.7   36,094    3.7
 轻工业用电量       亿千瓦时  565    3.6   6,060     4.2
 重工业用电量       亿千瓦时  2,904  2.6   30,033    3.6
 第三产业用电量     亿千瓦时  516    7.0   6,071     6.1
 城乡居民生活用电   亿千瓦时  513    5.2   6,376     2.0
 量                                                  
 6000千瓦及以上电   万千瓦                 128,385   8.8
 厂发电设备容量                                      
 其中:水 电         万千瓦                 25,924    9.1
 火 电              万千瓦                 89,725    5.8
 核 电              万千瓦                 1,878     28.6
 风 电              万千瓦                 8,931     24.7
 全国供电煤耗率     克/千瓦                318       -3.0
                    时                               
 全国线路损失率     ％                     6.23      -0.2
 全国供热量         万百万千               271,043   -1.3
                    焦                               
 全国供热耗用原煤   万吨                   15,811    -1.5
 全国供电量         亿千瓦时               44,156    1.7
 全国售电量         亿千瓦时               41,407    1.9
 全国发电设备累计   小时                   3,906     -222
 平均利用小时                                        
 其中：水电         小时                   3,394     300
 火电               小时                   4,272     -262
 风电               小时                   1,685     -204
 全国发电累计厂用   %                      5.0       -0.08
 电率                                                
 其中：水电         %                      0.4       0.04
 火电               %                      6.0       0.015
 电源基本建设投资   亿元                   2,887     
 完成额                                              
 其中:水电          亿元                   785       
 火电               亿元                   783       
 核电               亿元                   470       
 电网基本建设投资   亿元                   3,460     
 完成额                                              
 发电新增设备容量   万千瓦                 6,706     
 其中：水电         万千瓦                 1,821     
 火电               万千瓦                 3,405     
 新增220千伏及以上  万千伏安               19,403    
 变电设备容量                                        
 新增220千伏及以上  千米                   32,026    
 线路长度                                            
  注：全社会用电量指标是全口径数据。（完）
    
    更多细节，请点选国家能源局网站(here)
    

 (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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