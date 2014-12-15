版本:
中国
市场报道 | 2014年 12月 15日 星期一 18:06 BJT

全球贵金属：12月12日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓下滑0.39%

路透12月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四持平；
同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量下滑0.39%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)      日期     持仓量(盎司)     日期          变动    增减
    SPDR       23,333,519.9   12月12日   23,333,519.9   12月11日          0.0   0.00%
    iShares   341,009,164.1   12月12日  342,350,201.7   12月11日 -1,341,037.6  -0.39%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)
    
    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 朱晓军；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐